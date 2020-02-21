«Мама счастлива»: Рудковская похвасталась новым достижением сына

7-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской улучшил свои результаты на льду.

Светская львица, продюсер и жена фигуриста Плющенко Яна Рудковская часто делится со своими подписчиками достижениями на льду своего маленького сына Саши. И в новой публикации в популярной социальной сети Рудковская поспешила объявить фолловерам о том, что ее Гном Гномыч выиграл квалификационные соревнования:

«По 2 Юношескому разряду Санек с 34,31 балла, улучшив свой результат на 4 балла после прошлых соревнований! Подготовка к главным стартам в Мегаспорте проходит успешно, где будет еще сложнее технический контент, а потом даем курс на 1 юношеский разряд! Папа доволен, спортсмен тоже, мама счастлива!» — похвасталась новым достижением сына светская львица.

Подписчики звезды поспешили поздравить маму и сына с высоким достижением: «Умничка!», «Как здорово! Какие вы молодцы», «Харизма папина. Конечно, умничка ребенок. Какой это труд», — написали некоторые поклонники семьи Плющенко.

Звездные родители Гнома Гномыча намерены сделать из него не просто выдающегося фигуриста, а настоящего олимпийского чемпиона. В свои 7 лет мальчик, по утверждению родителей, зарабатывает сам.