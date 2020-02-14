«Лыжная валентинка»: 37-летняя Водянова провела уикенд в швейцарской деревне

37-летняя Наталья Водянова провела День всех Влюбленных в швейцарской деревне Гштад. На личной страничке в Instagram модель поделилась отчётным снимком с поездки, позировав на фоне заснеженных гор. Воспользовавшись свободным временем и мини-каникулами манекенщица встала на лыжи. Перед объективом фотокамеры возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно предстала в утепленной куртке и облегающих брюках, отдав предпочтение трендовому монохромному оттенку. Образ модели дополнили солнезащитные очки.

«Моя лыжная валентинка… Спасибо за гостеприимство и каникулы», — отметила Наталья.

Напомним, что вместе с Антуаном Арно модель воспитывает двоих сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа. От экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана у Водяновой есть трое старших отпрысков: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.

В одном из интервью манекенщица прокомментировала свое расставание с Джастином. Наталья призналась, что причиной тому послужили не ревность и не измена. Просто в какой-то момент супруги поняли, что они совершенно разные люди. По словам модели, вначале отношений их многое связывало, но со временем этот союз стал рушиться.

Говоря о совместном быте с Антуаном Арно, знаменитость уточнила, что сама ведет домашнее хозяйство. Возлюбленный Натальи едва может приготовить яичницу. Обычно именно Водянова принимает все решения, касающиеся рациона детей, их питания, необходимых покупок и учебы.