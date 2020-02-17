«Не оторвать глаз»: сестра Фриске сразила соблазнительными формами в алом мини-бикини

Наталья Фриске является сестрой покойной Жанны Фриске. Девушка тоже одно время выступала в составе группы «Блестящие», но в итоге не стала связывать свою жизнь со сценой. Она работает в одном из столичных салонов красоты мастером перманентного макияжа. Также некоторое время назад сестра артистки открыла свое кафе на Шри-Ланке, но оно работает только в сезон, когда на остров приезжают туристы.

Также Наталья любит приезжать в Южную Азию, чтобы отдохнуть. Именно так она поступила в январе. Девушка понежилась на солнце и устроила откровенную фотосессию на побережье. Как оказалось, самые пикантные снимки она припасла на потом. Накануне сестра Жанны опубликовала фото, на котором предстала в алом мини-бикини. Она приняла эффектную позу, чтобы показать соблазнительную фигуру.

Фриске выставила ногу, чтобы показать сочное бедро и подтянутые ягодицы. Она позировала, стоя на скалах. «Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах инсты», «Не оторвать глаз», «Наталья, в отличной форме», «Шикарная», «Я не могу оторвать взгляд. Восхитительна, шикарная, сводишь с ума», «Очень красиво, как давно я не видела своими глазами таких ярких красок», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Наталья провела экскурсию по квартире, где жила Жанна. Близкие ничего не трогают в комнатах, поэтому там до сих пор стоят засохшие цветы в вазе, духи звезды и любимые игрушки.