Разин пригласил Шепелева к себе на работу в проект «Дискотека «Союз»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался по поводу ухода телеведущего Дмитрия Шепелева из программы «На самом деле». Он отметил, что гражданский супруг певицы Жанны Фриске очень эмоциональный человек, интеллигентный и талантливый парень. Именно поэтому не выдержал нападок, что его шоу срежиссировано.
Как заметил Разин, против него не так давно устраивал провокацию телеканал «Россия-1». Он считает, что у телевизионщиков не осталось ничего святого.
«Им бы только рейтинги зарабатывать и выгодно продавать рекламу во время скандальных эфиров. И Дима, как человек честолюбивый, в этом участвовать не хочет. Очень бы хотелось, чтобы Дима себя нашел и дальше развивался, потому что человек он, бесспорно, талантливый. Я его очень уважаю. Дима, держись».
Как отметил Андрей Разин, он готов предоставить Шепелеву работу в своем музыкальном проекте «Дискотека «Союз». Года на 2-3 тот будет обеспечен работой.