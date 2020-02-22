Трогательные кадры: дочери Джигана и Самойловой впервые встретились с младшим братом

Недавно в семье рэпера произошло радостное событие - у него родился сын. 20 февраля маму и ребенка выписали из клиники в Майами.

Оксана Самойлова является супругой рэпера Джигана. Они стали встречаться, когда мужчина еще не был звездой. Сейчас у пары трое дочерей, а 18 февраля девушка в четвертый раз стала мамой. На этот раз у пары родился долгожданный сын Давид. Артист настоял на том, чтобы на свет мальчик появился в США, поэтому вся звездная семья уже несколько месяцев находится в Майами. Супруга Джигана вскоре после радостного события вышла на связь и сообщила, что чувствует себя хорошо после кесарева сечения.

К слову, мама и малыш провели в клинике всего три дня. Оксана была удивлена, когда ее выписали. Счастливый рэпер забрал свою избранницу и ребенка. Он приехал за ней с дочками. Восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя первыми подбежали к Самоловой. Они с улыбкой смотрели на маленького братика. Девочки выглядели удивленными, завороженными и радостными. Джиган преподнес своей жене букет белых роз. Он взял наследника на руки и стал убаюкивать.

«Самое большое счастье», — написала Оксана в соцсети.

Поклонники были растроганы кадрами знакомства дочек рэпера с братом. «Самое ожидаемое событие года, так рада за вас, будто сама родила, всех четверых причем», «Это так мило. У меня прям слёзы вовсю текут», «Как же это мило и трогательно», «Какие же вы милые, не могу налюбоваться», «Теперь у Леи есть соперник за звание нового домашнего урагана», — прокомментировали пост подписчики.

Накануне Самойлова также засняла, как с маленьким Давидом сначала играют дети, а потом одна из наследниц с важным видом отправилась на прогулку с коляской.