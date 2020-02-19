«Все вообще не по плану»: Самойлова рассказала, как прошли ее четвертые роды в США

Оксана Самойлова и Джиган стали жить вместе, когда рэпер еще не был звездой. У супругов подрастают три дочки, а в прошлом году стало известно, что избранница артиста снова беременна. Поклонники надеялись, что на этот раз у пары родится мальчик. В итоге так и произошло. Радостный Джиган 18 февраля поделился первыми снимками наследника, которого назвали Давидом. Отец присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.

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Вскоре сделала первое селфи с ребенком и Самойлова. Раньше она выбирала российские клиники для появления на свет детей, но на этот раз муж уговорил ее отправиться в Майами. Именно там они находятся уже несколько месяцев. Спустя несколько часов после кесарева сечения девушка вышла на связь с поклонниками. Оксана предстала без макияжа в больничной палате.

«Второй день после операции. Я вполне нормально выгляжу и отлично себя чувствую», — сразу отметила девушка.

Она решила показать, как устроена американская больница. «Тут все так странно», — призналась молодая мама. По ее словам, рано утром она уже лежала под капельница в смотровой. Самойловой пришлось подписать много бумаг перед операцией. Сам процесс извлечения ребенка прошел быстро.

«Обычно отек жесточайший после операции. Я только сейчас к шести вечера начинаю приходить в себя. Хотя прошло восемь часов после операции. Я не спала всю ночь из-за схваток. Короче, все вообще не по плану было. Как все началось так и все закончилось», — поделилась девушка.

Она не стала скрывать, что так и не поела нормально за сутки. Также ее поразило, что врачи очень часто заходят к ней в палату. К слову, в это время Джиган нежится у бассейна с дочками. Он находится в приподнятом настроении. Рэпер не скрывает радости, что у него теперь есть сын.