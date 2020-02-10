«Мое сердце разбито»: Воробьев выложил трогательный снимок с Моцартом

Проживающий в Лос-Анджелесе Алексей Воробьев заставил подписчиц умиляться, опубликовав в личном микроблоге трогательный снимок с новым другом.

Маленький Моцарт появился в доме артиста чуть меньше месяца назад и уже успел завоевать сердца фолловеров Леши — певец активно делится успехами своего ушастого друга.

На этот раз Воробьев наглядно продемонстрировал, как сильно любит своего мохнатого напарника, и обнародовал фото, на котором сладко целует корги в мохнатую щеку.

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«Это не у меня появился лучший друг, это, скорее, МЫ появились друг у друга», — написал он.

Фолловеры, коих у Воробьева почти 4 миллиона, поспешили поделиться с певцом своими чувствами от увиденного. Многие девушки признались, что не могут сдержать слез умиления. Другие уверенно заявили — Моцарт вернул Воробьева к жизни после внезапной смерти предыдущего любимца — корги Элвиса-Мелвиса. Третьи просто были максимально лаконичны: «Мое сердце разбито. Не ругайтесь, любите друг друга», — написали они.