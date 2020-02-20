Заботливый хозяин: Алексей Воробьев рассказал о новых приключениях своего питомца

Не так давно музыкант Алексей Воробьев стал хозяином милого питомца корги. Малыша певцу подарили на день рождения в январе. В своем инстаграме популярный исполнитель часто делится со своими подписчиками тем, как живет и развивается его любимец Моцарт. Накануне Воробьев поспешил сообщить фолловерам, что щенок в очередной раз доставил ему хлопот:

«Снова извалялся во всяком г*** и пришлось его мыть», — написал под снимком из ванной певец.

На руках звезды завернутый в полотенце щенок, только-только из ванной. Подписчики поспешили прокомментировать этот эпизод: «Собаки почему-то любят в этом валяться. Моя тоже постоянно лезет куда ни попадя», «Он, наверное, просто очень любит купаться?» — написали читатели.

Напомним, в День всех влюбленных Алексей Воробьев представил фанатам новый клип – продолжение love-story героев сериала «Деффчонки» на ТНТ Алексея Звонарева и Маши Бобылкиной. Поклонники стали свидетелями логического финала отношений парочки — под песню «Пляшем я и Маша» герои истории стали мужем и женой.