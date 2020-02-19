«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Восточная красавица»: Анастасия Решетова примерила диадему

Возлюбленная Тимати опубликовала снимок с османским украшением на голове.

«Восточная красавица»: Анастасия Решетова примерила диадему
Анастасия Решетова. Фото: Инстаграм

Модель, светская львица и возлюбленная рэпера Тимати в своем инстаграме поделилась с подписчиками селфи, представ перед фанатами в образе восточной красавицы. На ее голове красуется традиционное османское украшение, а на лбу сияет увесистый кулон. Кое-кто из подписчиков углядел в образе девушки  черты героини популярного турецкого сериала «Великолепный век»:

«Настя, ты похожа Хюррем, а муж на Сулеймана, ваш сын единственный Шахзеде», — написала поклонница.

Многие согласились, что Решетовой диадема к лицу: «Восточные украшения вам так идут! Вот прям ваш стиль», «Восточная красавица! Очень красиво», «Прям Шахерезада из Тысячи и одна ночь», — пестрят комплиментами комментарии под снимком.

Кстати, образ наложницы фигурирует в связи с фамилией Решетовой не впервые. Скандальный блогер Лена Миро считает, что в семье восточного мужчины, которым является Тимати, есть целый гарем, но главной навсегда останется одна женщина — «Валиде-султан» Симона Юнусова. Критик убеждена, что именно она вскоре и займется воспитанием наследника — внука Ратмира.

Тэги

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостиЛена МироНовости googleновый образТимати последние новости
Loading...