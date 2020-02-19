«Восточная красавица»: Анастасия Решетова примерила диадему

Модель, светская львица и возлюбленная рэпера Тимати в своем инстаграме поделилась с подписчиками селфи, представ перед фанатами в образе восточной красавицы. На ее голове красуется традиционное османское украшение, а на лбу сияет увесистый кулон. Кое-кто из подписчиков углядел в образе девушки черты героини популярного турецкого сериала «Великолепный век»:

«Настя, ты похожа Хюррем, а муж на Сулеймана, ваш сын единственный Шахзеде», — написала поклонница.

Многие согласились, что Решетовой диадема к лицу: «Восточные украшения вам так идут! Вот прям ваш стиль», «Восточная красавица! Очень красиво», «Прям Шахерезада из Тысячи и одна ночь», — пестрят комплиментами комментарии под снимком.

больше по теме Total white: Решетова в белоснежной шубе и сапогах сходила в ресторан с Тимати Пара решила не упускать возможность выйти в свет в День всех влюбленных.

Кстати, образ наложницы фигурирует в связи с фамилией Решетовой не впервые. Скандальный блогер Лена Миро считает, что в семье восточного мужчины, которым является Тимати, есть целый гарем, но главной навсегда останется одна женщина — «Валиде-султан» Симона Юнусова. Критик убеждена, что именно она вскоре и займется воспитанием наследника — внука Ратмира.