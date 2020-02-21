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«Кто-то должен украшать Госдуму»: Пригожин подтвердил серьезность политических амбиций Валерии

Продюсер отметил, что идея создания юридического объединения вынашивалась давно.

«Кто-то должен украшать Госдуму»: Пригожин подтвердил серьезность политических амбиций Валерии
Валерия и Иосиф Пригожин/Фото: https://www.instagram.com/p/B8vKkaAITeg/

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин подтвердил серьезность политических намерений жены. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro менеджер подметил, что идея организовать партию вынашивалась им и супругой достаточно давно – не менее 12 лет.

Что касается сегодняшнего дня, то Пригожин подчеркнул: для формирования подобного политического движения наступило соответствующее время. «Свободных женщин» готовы поддержать многие простые и известные люди. Среди последних Пригожин также назвал продюсера Яну Рудковскую.

«Понимаете, 12 лет назад Валерия была еще слишком юна, чтобы создавать подобные движения. Сегодня у нее есть жизненный опыт, дети уже выросли, поэтому есть особый интерес заниматься правами детей и женщин», — отметил он.

Пригожин рассказал, что официально зарегистрировать партию планируется после принятия Конституции и Дня Победы. Он акцентировал внимание, что в данном вопросе речь преимущественно идет не о пиаре и амбициях, а об актуальности самой темы.

«Пока что Валерия планирует совмещать различные роды деятельности. Кто-то же должен украшать Госдуму», — с улыбкой высказался он.

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