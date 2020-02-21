Вслед за Шнуровым: Валерия создаст партию на выборы в Госдуму

Певица Валерия намерена создать партию на грядущие выборы в Госдуму. Об этом журналистам рассказал ее супруг – продюсер Иосиф Пригожин. Неожиданное заявление прозвучало в рамках обсуждения перспектив лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в политике. Пригожин заявил, что раз уж и исполнитель смог реализовать себя на депутатском поприще, его супруге также должна улыбнуться удача.

«Фонтанке» Пригожин пояснил, что партия, скорее всего, будет называться «Сильные женщины». На данном этапе задумка выглядит скорее как ирония, однако, как подметил сам продюсер, он и певица «намерены удивить народ». В качестве главного приоритета Пригожин назвал борьбу за права женщин: в Госдуме сейчас этим занимается телеведущая Оксана Пушкина. Валерия намерена объединиться с ней.

Пригожин подметил, что певица и ранее могла бы прийти в политику, однако ей мешали творческие перспективы. Сейчас артистка находится в Петербурге – там она даст концерт.

«Валерия действительно способна влиять! Ведь она изменила меня в положительную сторону! Она не специально это делает. Но она демонстрирует здоровый образ жизни, пропагандируя спорт, чистоту русского языка», — акцентировал внимание Пригожин.

Напомним, ранее о членстве в петербургской «Партии Роста» заявил Сергей Шнуров. 20 февраля исполнитель прилетел в культурную столицу, чтобы лично получить билет из рук Бориса Титова.