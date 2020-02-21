«Порадуют любого»: Тина Канделаки рассказала, что лучше подарить мужчине

Накануне Дня защитника Отечества женская половина страны озадачена тем, что же подарить любимым мужчинам.

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки в своем Инстаграм пришла на помощь своим подписчицам и составила подборку сюрпризов, которые, по словам звезды, «порадуют любого мужчину».

Среди вариантов знаменитости – книги, спортивный инвентарь или абонемент в фитнес-клуб, деньги («вообще не моветон, это старая кавказская традиция» — подчеркнула звезда), а также путешествия. Но на первое место Канделаки поставила подарок, который исполнит желание самого мужчины:

«Вишлисты. Я считаю, что это круто! Если вы или ваша вторая половинка составляете их, то вы всегда угадаете с подарком», — уверена Тина.

Со звездой согласились многие фолловеры и поблагодарили ее за идеи. А некоторые предложили свой вариант в комментариях.

«Женское внимание для своего любимого и приготовление особенного блюда — самый хороший подарок» — написала одна из поклонниц.

Знаменитая телеведущая часто делится со своими фанатами в микроблоге полезными советами. Не так давно она рассказала, какие упражнения помогают добиваться стройной фигуры.