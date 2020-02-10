Утренняя зарядка: Канделаки поделилась с подписчиками упражнениями для хорошей фигуры

Известная телеведущая, продюсер Тина Канделаки поделилась с подписчиками своего Инстаграм комплексом упражнений, которые помогут подтянуть фигуру. 44-летняя звезда не так давно выпустила книгу «PRO тело», в которой рассказала, как создала свои идеальные пропорции. В личном блоге же Канделаки ведет постоянную рубрику #kandelaki_sport, в которой делится своими спортивными секретами.

В свежей публикации светская львица разместила подборку из шести упражнений и пообещала:

«Выполняйте их каждый день — и вы заметите, как подтянулась ваша фигура, а о самочувствии и самооценке молчу: они растут пропорционально регулярности ваших занятий)» — отметила знаменитость.

Среди предложенных Тиной занятий – работа на все группы мышц. А кое-кто из подписчиков тут же отреагировал на пост предложением вести тематическую телепередачу:

«Похоже, вам пора вести на каналах шоу про зарядку. Вы, Тина, как бы ведущая и тренер, а перед вами ваши посетители, которые повторяют за вами упражнения, и плюс к тому, что вы можете всем по телеку давать полезные советы, показывая, какие упражнения надо делать» — поделился идеей фолловер.

И даже предложил название будущему спортивному проекту – «Утренняя зарядка». Сама Канделаки никак не прокомментировала предложение.