«Могу баллотироваться в президенты»: Тина Канделаки показала фото паспорта

Телеведущая заявила, что живет в России ровно 25 лет, а гражданства Грузии у нее нет.

Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки активно комментирует происходящее сейчас во власти — отставка правительства, назначение нового премьер-министра. Сегодня, 16 января, Канделаки опубликовала в своем телеграм-канале фотографию паспорта и заявила, что она вполне может баллотироваться в президенты Российской Федерации.

«Сразу несколько СМИ разного уровня солидности (и финансирования из-за рубежа) написали, что я не могу баллотироваться в президенты. И тут важно уточнить — баллотироваться я не хочу, но вполне могу. В Россию я переехала в 95 году, как мне вчера напомнила мама, а гражданства Грузии у меня уже давно нет», — сообщила телеведущая.

Также Тина Канделаки отметила, что в ее паспорте нет отчества, потому что она получала его на девятом месяце беременности. И паспортистка, видя спешку девушки, выдала ей паспорт без отчества.

Послание Путина Федеральному собранию также прокомментировала Ксения Собчак. «Ох, чувствую, грядет бэби-бум», — напрогнозировала телеведущая в своем телеграм-канале.