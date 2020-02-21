Добрый Джокер: Хоакин Феникс спас животных на скотобойне

Как оказалось, Хоакин Феникс не только может сыграть безумного клоуна и получить за это золотую статуэтку «Оскар», но и способен спасать животных. Пока одни актеры активно отмечают победу с помощью алкоголя, наш герой отправляется на скотобойню и спасает теленка. Звучит довольно странно, но Хоакин действительно посетил одно из подобных заведений на окраине Лос-Анджелеса и спас сразу две жизни от неминуемой смерти — Феникс получил в свое распоряжение корову и ее недавно родившегося теленка.

Актер также рассказал, что он никогда не думал, что сумеет завести друга на скотобойне, но ее владелец Энтони Ди Мария стал именно таким человеком и, благодаря его помощи, корова по кличке Либерти и теленок Индиго непременно отправились бы под нож. Хоакин заявил, что он продолжит спасать животных, страдающих в современной системе. Возможно, его пример будет заразительным и многие за ним последуют, но пока это выглядит так, что актер спас две жизни, при этом на скотобойне остались тысячи обреченных на смерть животных.