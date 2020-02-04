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Хоакин Феникс сделал реверанс перед принцем Уильямом

Актер и герцог встретились на церемонии вручения премии BAFTA.

Хоакин Феникс сделал реверанс перед принцем Уильямом
Хоакин Феникс. Фото: Global look press

Прошедшую в Лондоне церемонию вручения кинопремии BAFTA многие критики назвали одной из самых лучших в ее истории. Традиционно мероприятие посетили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Пара стала истинным украшением вечера, на герцоге Кембриджском был надет черный смокинг, на герцогине – утонченное белое платье, расшитое золотыми розами. В нем она появлялась в 2012 году во время делового визита в Малайзию. Критики тут же решили, что сделала она это специально, чтобы ответить журналистам и пользователям Сети, критикующим ее за излишнюю расточительность.

Милую позитивную нотку мероприятию задала встреча принца Уильяма с актером Хоакином Фениксом, которого, к слову, признали на премии лучшим вместе с Рене Зеллвегер. То ли в шутку, то ли от волнения исполнитель роли Джокера в культовом фильме Тодда Филлипса изобразил перед королевской персоной реверанс. Ролик с этим моментом моментально облетел все интернет-пространство.

«Хоакин сделал наш день», — написали люди в Сети.

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Хоакин Феникс сделал реверанс перед принцем Уильямом
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