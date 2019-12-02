«Особенный день»: Оксана Федорова поделилась редкими кадрами с мужем и детьми

Супруг телеведущей отмечает день рождения. Его поздравила не только жена, но и наследники.

Оксана Федорова в свое время завоевала титул «Мисс Вселенная», но потом лишилась этого звания. Однако для многочисленных поклонников девушка продолжает оставаться одной из самых красивых на планете. Она обладает утонченным вкусом стиля, умеет ладить с детьми и часто устраивает благотворительные мероприятия. В семье знаменитости тоже царит гармония. Уже восемь лет она состоит в браке с сотрудником администрации Президента РФ Андреем Бородиным.

В соцсети Оксана часто публикует последние новости и демонстрирует свои наряды, а вот увидеть ее семейные кадры удается намного реже. Но 2 декабря она сделала исключение и опубликовала трогательные фото и видео с супругом, так как он отмечает день рождения. На снимке Федорова позирует с возлюбленным дома у окна с семилетним сыном Федором и шестилетней дочкой Елизаветой. Также она показала, как ее муж занимается боксом.

А на одном из видео наследница Федоровой поздравляет папу с важным днем. Она прочитала наизусть стихотворение. «Я желаю тебе счастья, понимания и любви. Ты у нас ведь самый лучший! Очень ценим мы тебя! Ты прости, что без капризов мы прожить не можем дня», — произнесла девочка. Именинник в этот момент держал ее поделку в руках.

«Сегодня особенный день для нашей семьи ! День рождения капитана нашего большого корабля ! С утра его найдёшь в спортзале , а вечер — в прорубь ледяной. Куда б ни шёл твой путь тернистый , готовы мы идти с тобой! С днём рождения !!!! Ураааа!» — поздравила уже сама Федорова своего мужа. Поклонники присоединились к ее теплым словам. Многие отметили, что не видели более гармоничной и дружной семьи.