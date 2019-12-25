Изменившуюся Оксану Федорову заподозрили в использовании «фотошопа»

Телеведущую Оксану Федорову заподозрили в использовании «фотошопа». Недавно 42-летняя женщина выложила в Instagram снимок, на котором она выглядит гораздо моложе, чем обычно. Подписчики из тех, кто не поет регулярно дифирамбы звездам, предположили, что фото подверглось компьютерной обработке, но модель заверила, что «фотошопом» здесь лишь замылен задний фон.

Тем не менее, лицо ведущей заметно изменилось. Возможно, женщина прошла курс омолаживающих процедур. Ранее она рассказывала в социальной сети, что является приверженцем аппаратной косметологии и считает, что себя нужно как можно дольше хранить от хирургических вмешательств.

Напомним, недавно Федорова набросилась с критикой на участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019». По мнению телеведущей, участницы стремятся к одинаковым идеалам красоты, забывая о своей индивидуальности, в результате зрители получают множество похожих друг на друга моделей.