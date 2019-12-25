ЗВЕЗДЫ

Изменившуюся Оксану Федорову заподозрили в использовании «фотошопа»

Телеведущая заверила, что не обрабатывала лицо на компьютере.

Изменившуюся Оксану Федорову заподозрили в использовании «фотошопа»
Оксана Федорова стремится быть красивой, но индивидуальной. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущую Оксану Федорову заподозрили в использовании «фотошопа». Недавно 42-летняя женщина выложила в Instagram снимок, на котором она выглядит гораздо моложе, чем обычно. Подписчики из тех, кто не поет регулярно дифирамбы звездам, предположили, что фото подверглось компьютерной обработке, но модель заверила, что «фотошопом» здесь лишь замылен задний фон.

Оксана Федорова
Оксана Федорова сильно изменилась на одном из последних фото. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Тем не менее, лицо ведущей заметно изменилось. Возможно, женщина прошла курс омолаживающих процедур. Ранее она рассказывала в социальной сети, что является приверженцем аппаратной косметологии и считает, что себя нужно как можно дольше хранить от хирургических вмешательств.

Напомним, недавно Федорова набросилась с критикой на участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019». По мнению телеведущей, участницы стремятся к одинаковым идеалам красоты, забывая о своей индивидуальности, в результате зрители получают множество похожих друг на друга моделей.

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Изменившуюся Оксану Федорову заподозрили в использовании «фотошопа»
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