«Банально»: Собчак отреагировала на появление Шнурова в политике

Телеведущая Ксения Собчак иронично отреагировала на появление Сергея Шнурова в политике. Напомним, 20 февраля бессменный лидер группы «Ленинград» вошел в список петербургского отделения «Партии Роста». Шнуров специально прилетел в культурную столицу, чтобы получить билет из рук Бориса Титова, а также ответить на вопросы журналистов.

Членство Шнурова в политическом объединении вызвало немалый резонанс в СМИ. Не удержалась от комментария и Собчак. Она припомнила музыканту стихотворные насмешки над ней и ее политическими амбициями.

Тогда артист писал, что Ксения Анатольевна известна всей стране, однако любое ее начинание «все один дом два». Причиной реакции Собчак назвала банальную зависть со стороны Сергея. Членство в партии же Ксюша охарактеризовала как «банальность».

«А ларчик, оказывается, открывался просто — Сергей сам очень так хотел! Зато теперь он может стать целым кандидатом в … депутаты от «Партии Роста»… Ну что тут скажешь? Все оказалось так банально… А я в Сергее всегда ценила именно оригинальность», — высказалась Ксения в личном Telegram-канале.