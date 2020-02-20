«Ее держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой Собчак

Как считает политический журналист, в свое время отец светской львицы очень поддержал Владимира Путина.

Политический журналист и писатель Олег Кашин заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что в Кремле, скорее всего, внимательно следят за судьбой светской львицы Ксении Собчак.

Напомним, что ранее она баллотировалась на должность президента страны. Дело в том, что много лет назад первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак активно агитировал за Владимира Путина, когда стоял вопрос, кто станет президентом страны. Он ездил по регионам и встречался с жителями.

Как отметил Кашин, открыто Кремль, конечно, светскую львицу сегодня не поддерживает. Тем более речи не идет о некой ресурсной помощи.

«Когда она спотыкается, ее держат за локоть, чтобы не дай бог как бы…» Олег Кашин

В то же время Кашин не думает, что Путин обещал Анатолию Собчаку «не дать Ксюше пропасть».

«По крайней мере, он сам понимает, что, если у тебя есть учитель, который умер безвременно и у него осталась молодая дочь, наверное, Путин следит за ее судьбой», — заявил Олег Кашин.

Напомним, 19 февраля 2020 года исполнилось 20 лет со дня смерти Собчака. Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях по этому поводу.