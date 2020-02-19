«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Даже для 60 старым выглядит»: Виторган показал морщины Сукачева

Мужчины поужинали вместе на заправке.

«Даже для 60 старым выглядит»: Виторган показал морщины Сукачева
Гарику Сукачеву 60 лет, но это не мешает ему быть рок-героем целого поколения. Фото: Global Look Press

Актер Максим Виторган и музыкант Гарик Сукачев прикоснулись к жизни простого народа, поужинав в обычном кафе на заправке. Вечером 19 февраля первый выложил в Instagram фотографию второго, поедающего хотдог в лаваше. Судя по «сториз» Максима, встреча произошла в районе города Можайска.

«По-простому, на заправке», — прокомментировал снимок 60-летний рокер.

Гарик Сукачев
Пользователи Instagram принялись обсуждать возраст Сукачева. Фото: instagram.com/mvitorgan/

Некоторые подписчики Виторгана удивились тому, насколько постаревшим выглядит Сукачев. На этом фото видно множество морщин, которые не бросаются в глаза на снимках музыканта на его странице в Instagram. «Я думала, он моложе», «Даже для 60 старым выглядит», «Глубокий старик…» — такие комментарии оставляют люди.

Напомним, что в свои годы Гарик Сукачев более чем активен. В 2019 году у него вышел новый сольный альбом, а в новогодние каникулы музыкант с женой отправились в Антарктиду.

Тэги

Гарик Сукачевзвезды без фотошопаМаксим Виторганморщиныстарость
Loading...