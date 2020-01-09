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Гарик Сукачев поделился снимком супруги в Антарктиде

Музыкант уехал с любимой женщиной в северные края.

Гарик Сукачев поделился снимком супруги в Антарктиде
Сукачев поделился снимком жены/http://globallookpress.com/

Музыкант Гарик Сукачев в Instagram опубликовал снимок своей супруги Ольги. Вместе с женой рок-певец сейчас находится в Антарктиде. «Это не фотомонтаж. Это просто жена в Антарктиде!» — подписал он фотографию, на которой можно увидеть его супругу.

Кстати, кадр получился очень красивым. Супруга музыканта стоит на фоне заснеженных гор и небольшого судна, которое пробивается через льды. «Брошу гитару – подамся в фотографы», — пошутил по этому поводу Гарик Сукачев.

Отметим, что рядом с любимой супругой Гарик Сукачев с 1984 года. Когда-то очень давно ради любимого мужчины, чтобы он смог снять фильм «Праздник», Ольга продала свой ресторанчик «Вудсток». Через много лет Гарик Сукачев посвятил жене песню «Ольга», которая стала хитом намного лет.

От брака с Ольгой Королевой у Гарика Сукачева двое детей. Сын Александр, который трудится режиссером. Мужчина имеет степень бакалавра в области киноведения. В 2004 году Ольга родила Сукачеву дочь Анастасию. Девушке сейчас 15 лет. Она учится в школе.

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Тэги:

АнтарктидаГарик СукачевНовости googleОльга Королева
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Гарик Сукачев поделился снимком супруги в Антарктиде
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