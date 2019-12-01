«Мне не нужны разочарования»: Сукачев поведал о сложностях карьерного пути

Сегодня, 1 декабря, рок-музыканту исполнилось 60 лет. В его жизни было много взлетов и падений, о которых он решил вспомнить в преддверии юбилея.

По словам артиста Гарика Сукачева, единственным, кто в свое время поверил в него, стал бас-гитарист Сергей Галанин. Несмотря на то, что дела у группы «Бригады С» сначала шли не очень хорошо, тем не менее, он остался. Музыкант поверил словам вокалиста о том, что через полгода их ждет успех.

«Все думали, что я ношусь с какими-то идиотскими идеями, что я опасный, что я шпана с ножом в кармане (недалеки были от истины, кстати)», — вспоминает поэт.

больше по теме Гарик Сукачев пообещал подарить поклоннику ящик шампанского Музыкант объявил в социальной сети конкурс на лучший снимок с афишей его концерта.

Своей лучшей работой Гарик считает альбом «Реки». Это была последняя пластинка, выпущенная группой «Бригада С».

«Наша вершина. Дальше некуда было двигаться, надо было расходиться», — утверждает певец

Композитор также отметил, что его вдохновляет его окружение. Он считает всех своих друзей великими музыкантами. А кумиров у него никогда не было. Сукачев отметил, что даже если бы представилась волшебная возможность встретиться с кем-то из легендарных исполнителей, он бы отказался.