«Мне не нужны разочарования»: Сукачев поведал о сложностях карьерного пути

По словам артиста Гарика Сукачева, единственным, кто в свое время поверил в него, стал бас-гитарист Сергей Галанин. Несмотря на то, что дела у группы «Бригады С» сначала шли не очень хорошо, тем не менее, он остался. Музыкант поверил словам вокалиста о том, что через полгода их ждет успех.
«Все думали, что я ношусь с какими-то идиотскими идеями, что я опасный, что я шпана с ножом в кармане (недалеки были от истины, кстати)», — вспоминает поэт.
Своей лучшей работой Гарик считает альбом «Реки». Это была последняя пластинка, выпущенная группой «Бригада С».
«Наша вершина. Дальше некуда было двигаться, надо было расходиться», — утверждает певец
Композитор также отметил, что его вдохновляет его окружение. Он считает всех своих друзей великими музыкантами. А кумиров у него никогда не было. Сукачев отметил, что даже если бы представилась волшебная возможность встретиться с кем-то из легендарных исполнителей, он бы отказался.
«Мне не нужны разочарования», — пояснил поэт в беседе с корреспондентом издания «Комсомольская правда».