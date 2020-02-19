Все могут короли: правитель Бутана играет с подданными в футбол

Самый молодой король мира, 39-летний король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Ванчгук давно прослыл одним из самым прогрессивных правителей.
Более того, у бутанцев он пользуется огромным уважением и популярностью за свой простой образ жизни. Монарх со своей красавицей-супругой часто выходит в народ, где много общается с простыми людьми.
Вот и новая фотография короля – лишнее тому подтверждение. На снимке Его Величество увлеченно играет в футбол среди толпы мальчишек, босиком гоняя мяч.
Кстати, Пятый Король своей страны Джигме Кхесар и его супруга Джецун Пема для земляков давно стали символом любви. Они впервые встретились много лет назад, когда Джигме было всего 17, а его будущей жене только исполнилось 7.
Девочка обняла принца, а тот в ответ на объятия пообещал жениться на ней. И сдержал свое слово. А позже, вопреки традиции многоженства, объявил, что Джецун будет его единственной супругой.