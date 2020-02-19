Все могут короли: правитель Бутана играет с подданными в футбол

В Сети появился снимок с монархом, гоняющим мяч с мальчишками.

Самый молодой король мира, 39-летний король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Ванчгук давно прослыл одним из самым прогрессивных правителей.

Более того, у бутанцев он пользуется огромным уважением и популярностью за свой простой образ жизни. Монарх со своей красавицей-супругой часто выходит в народ, где много общается с простыми людьми.

больше по теме Молодые король и королева из Бутана стали самыми яркими гостями японского императора Нарухито Джигме Кхесар и Джецун прибыли на мероприятие в традиционной одежде.

Вот и новая фотография короля – лишнее тому подтверждение. На снимке Его Величество увлеченно играет в футбол среди толпы мальчишек, босиком гоняя мяч.

Кстати, Пятый Король своей страны Джигме Кхесар и его супруга Джецун Пема для земляков давно стали символом любви. Они впервые встретились много лет назад, когда Джигме было всего 17, а его будущей жене только исполнилось 7.

Девочка обняла принца, а тот в ответ на объятия пообещал жениться на ней. И сдержал свое слово. А позже, вопреки традиции многоженства, объявил, что Джецун будет его единственной супругой.