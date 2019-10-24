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Молодые король и королева из Бутана стали самыми яркими гостями японского императора  Нарухито

Джигме Кхесар и Джецун прибыли на мероприятие в традиционной одежде.

Молодые король и королева из Бутана стали самыми яркими гостями японского императора  Нарухито
Его Величество Король Бутана. Фото: Globallookpress

22 октября в Японии состоялась церемония интронизации японского императора  Нарухито. На торжественное мероприятие были приглашены главы всех существующих государств.

Особое внимание к себе привлекла молодая бутанская королевская чета – 39-летний Джигме Кхесар и 29-летняя Джецун.

Супруги появились на людях в традиционной для них одежде: королева Джецун выбрала лиловое тего и цветастый шелковый  кира в пол. Акцент же был сделан на небесного цвета отворотах тего и таком же нежном кабни.

Джигме же предпочел красное облачение – он выбрал гхо сдержанной расцветки, чтобы не выделяться на фоне красавицы-жены. На ногах бутанского короля присутствовали требуемые этикетом носки.

Отметим, что многие присутствовавшие на мероприятии первые лица предпочли максимально сдержанные одеяния. Так, президент Украины Владимир Зеленский предпочел черный брючный костюм с фраком, а супруга – Елена предстала в эффектном желтом юбочном костюме, полностью закрывающим ноги и грудь.

Но цвет платья супруги украинского президента вызвал дискуссию в Сети — можно ли использовать желтый цвет, если он является «собственным» цветом японской императорской семьи?

Отметим, что в общественном пространстве бутанская королевская пара известна в первую очередь своей необычной историей любви. Впервые Джигме и Джецун встретились, когда первому было всего 17, а второй едва исполнилось 7. Восхищенная видом принца Джецун подбежала к юноше, чтобы обнять ее. Тот же не смог проигнорировать детского порыва и обнял девочку в ответ, а затем пошутил, что с радостью возьмет ее в жены, если уже не будет состоять в браке на тот момент. После этого ни король, ни будущая королева больше не виделись. Однажды же влюбленные появились на публике вместе и не разлучались совсем. Как именно они сумели обрести друг друга, ни Джецун, ни Джигме не рассказывают. Народ Бутана же называет королевскую семью символом любви.

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Молодые король и королева из Бутана стали самыми яркими гостями японского императора  Нарухито
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