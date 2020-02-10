«В феврале обещаю родить»: Самойлова опровергла слухи о появлении сына

Оксана Самойлова опровергла слухи о появлении на свет четвертого ребенка. Ранее сразу несколько профильных порталов сообщали о том, что супруга рэпера Джигана родила ребенка в один день с блогером Идой Галич. Вайнер факт рождения сына подтвердила, пояснив, что мальчика назвали Леоном.

Самойлова же пояснила – она, как и многие поклонники, также ждет возможности наконец-то взять своего малыша на руки. От волнения Оксана похудела на несколько килограммов.

Всего за беременность Самойлова набрала 10 лишних единиц, из-за чего окружающие понимают, что перед ними женщина в положении, только когда сталкиваются с ней лицом к лицу.

«Самочувствие, в общем, отличное. Настроение тоже. Дома все готово. В феврале обещаю родить точно!» — отшутилась она.

Тем временем подписчики Джигана и Самойловой продолжают гадать, кто же появится у пары. Сейчас супруги уже воспитывают троих дочерей – Ариэллу, Лею и Майю. Большинство уверено – следующим обязательно должен быть сын, иначе модели «придется идти за пятым».