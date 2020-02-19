Принцу Гарри и Меган Маркл запретили зарабатывать на королевском бренде

После того, как внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл отреклись от дворца и всех своих обязанностей, а также пожелали стать финансово независимыми, Елизавета II лишила герцогов Сассекских всех привилегий.

В частности, Гарри должен сложить с себя все обязанности и должности, в том числе армейские, которые прежде имел принц. Окончательные процедуры по передаче должностей должны пройти весной. А на днях стало известно, что бывшим монаршим особам запрещено использовать титул и его производные с целью заработка.

«После длительных и сложных обсуждений королевы с чиновниками было принято решение, что супругам Гарри и Меган следует отказаться от слова «королевский» в собственных целях», — сообщает DailyMail.

Такое решение было озвучено в связи с тем, что супруги хотят зарегистрировать бренд Sussex Royal. В планах Меган и Гарри — производство различных товаров, среди которых одежда, канцелярия, букинистика, а также оказание социальных услуг. По всей видимости, герцогам Сассекским теперь предстоит найти новое звучание для своего товарного знака.