Эксперты оценили способы Меган Маркл манипулировать принцем Гарри

Многие сходятся во мнении, что образ герцогини Сассекской специально очерняется в СМИ, чтобы подчеркнуть неудачный выбор внука Елизаветы II.

Накануне одна из наиболее значительных феминисток 20 века Жермен Грир заподозрила герцогиню Сассекскую в неискренности отношений с мужем Гарри и заявила, что та использует супруга в своих интересах. Также госпожа Грир предрекла, что в скором времени Маркл «сбежит из королевской семьи».

По словам основательницы фестиваля гендерной грамотности Moscow FemFest Ирины Изотовой, все заявления Грир — не более чем ее субъективная оценка личности Меган.

«Все эти высказывания не касаются собственной идеологии движения, потому что феминизм — он про свободу выбора женщины. И решение уйти из королевской семьи Меган приняла потому, что внутренне не могла согласиться с тем, что нахождение в статусе королевской особы очень ограничивает ее свободу», — прокомментировала Изотова.

«Она не предала себя в угоду женского или там супружеского, королевского долга, а выбрала себя», — добавила Ирина Изотова.



Кстати, основательница сообщества свободных и счастливых женщин заявила, что в СМИ усердно продвигается негативный образ Меган Маркл, что, в свою очередь, обесценивает выбор принца Гарри.

«Пишут, что Меган увела Гарри из семьи и лишила его привилегии, негативно проявляет себя в отношении мужчины, общества — просто воплощение зла. Такая демонизация образа мне кажется совершенно безосновательной», — подытожила Изотова.

Тем временем Меган Маркл вошла в топ самых популярных и влиятельных женщин Британии, сообщает сайт Радио «КП».