Счастливы вместе: Меган и Гарри появились на публике впервые после скандала

В Сеть попали первые совместные снимки экс-наследников британского престола после их выхода из логова королевской семьи.

Казалось бы, выход из королевской семьи и отказ от престола должны были снять пристальное внимание публики к паре, однако этого не произошло. За герцогами Сассекскими продолжает следить весь мир. И в День святого Валентина папарацци засняли супругов, выходящими из самолета в Канаде — Гарри и Меган впервые после Megxit появились на публике вместе.

Они были вдвоем, без сына Арчи, и выглядели счастливыми, сообщает сайт Dailymail.co.uk.

больше по теме Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в лицемерии На этот раз претензии к супругам возникли из-за их участия в коммерческом экологическом саммите.

Напомним, внук Елизаветы II и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили о том, что слагают с себя полномочия старших членов королевской семьи, в начале января этого года. Для пары это означает лишение всех званий и титулов, а также финансовую автономию. Все официальные мероприятия по снятию титулов и званий с экс-наследника британского престола принца Гарри завершатся до конца весны.