«Сильно жалею»: Алсу объяснила, как ее дочь стала жертвой хейтеров

Выступление Микеллы в шоу «Голос. Дети» с самого начала сопровождалось негативными комментариями в Сети.

Алсу впервые решилась открыто рассказать, что же на самом деле произошло в шестом сезоне детского «Голоса». Тогда, напомним, победу ее дочери Микеллы признали недействительной из-за сильного разрыва в количестве голосов с соперником Ержаном Максимом.

Певица назвала решение Первого канала мудрым, однако себя и своих родственников посчитала жертвой правил этого конкурса. По ее словам, никакой нечестной накрутки голосов на конкурсе не было. Она действовала согласно установленным нормам – попросила проголосовать всех своих знакомых и родственников. И, поскольку они люди обеспеченные, то смогли себе позволить максимальное количество смс за Микеллу. По действующим тогда правилам один человек имел право проголосовать 20 раз. И если у человека несколько номеров, эта цифра вырастала пропорционально их количеству.

Алсу вспомнила предыдущие сезоны шоу и отметила, что разрывы в итогах голосования были до Микеллы и посильнее, мы об этом писали ранее. Но мало кто на это обратил внимание. В случае с ее дочкой сыграла роль ее громкая фамилия.

Версия о том, что голоса Микеллы на «Голосе» были куплены, существовала еще до победы девочки на конкурсе, рассказала ее мать на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

«Уже после слепого прослушивания появились злобные комментарии на эту тему», — сказала она.

По словам Алсу, про нее ходили ровно такие же разговоры, когда она поехала на «Евровидение», дескать, голоса «купил папа».

«Тогда почему он купил мне второе место? Почему не первое?» — вопросила Алсу.

Ксения Собчак в разговоре с певицей резонно заметила, что логично было бы выступить Микелле на конкурсе инкогнито. На это Алсу ответила, что они изначально не хотели афишировать свое родство, но согласились на это по настоянию продюсеров Первого канала, которые посчитали, что громкое имя украсит программу.

«Мы согласились на это без задних мыслей. И я, конечно, сейчас об этом сильно жалею», — сказала певица.

Алсу заявила, что с пониманием отнеслась к решению Первого канала отдать победу всем финалистам и выразила благодарность за поддержку дочери в трудную минуту.

«Я чувствую меру своей ответственности и не собираюсь ничего доказывать, все в прошлом. Несмотря на негативный аспект этой истории, для Микеллы это были лучшие месяцы», — сказала звезда.