Алсу доказала, что рейтинг «Голоса» «накручивали» еще до Микеллы

Алсу впервые разоткровенничалась по поводу скандала на детском «Голосе», связанного с ее дочерью Микеллой. Напомним, по итогам конкурса наследница певицы стала победительницей, однако люди подняли волну негодования по этому поводу, решив, что рейтинг накручен.

Сомнения родились из-за значительного отрыва между девочкой и вторым финалистом — Ержаном Максимом. В итоге Первый канал признал свою ошибку, отменил итоги голосования и сделал победителями всех финалистов шоу.

На YouTube-канале «Осторожно, Собчак» Алсу призналась, что действительно покупала голоса. Однако делала она это, не отступая от правил конкурса. Просто у нее и ее родственников оказалось больше средств, чтобы проголосовать за своего ребенка, чем у других.

Между тем певица заметила, что схожие итоги голосования уже были в истории шоу, но они по какой-то причине не вызывали сомнений у публики. Результат Микеллы — всего лишь третий в этом рейтинге.

В первом сезоне, к примеру, Алиса Кожикина получила 58,2% голосов, а Рагда Ханиева — 24,7%. В третьем сезоне за Даниила Плужникова проголосовали 61,7%, за Раяну Асланбекову — 28,1%. И для сравнения итоги шестого сезона: за Микеллу Абрамову отдано 56,5% голосов, за Ержана Максима — 27,9%.

Таким образом, заинтересованные люди «накручивали» голоса за своих любимцев уже не один раз. Пристальное внимание людей именно к ее дочке Алсу объяснила ее известной фамилией.