«Да, я покупала голоса»: Алсу рассказала, что на самом деле произошло в «Голосе»

Алсу впервые открыто прокомментировала скандал на детском «Голосе», когда победу ее дочери Микеллы сочли неправомерной. А пальму первенства отдали всем финалистам конкурса.

По мнению звезды, в ситуации виновата несовершенная система голосования, когда один человек имел право проголосовать до 20 раз. Она этого правила не нарушила, а просто воспользовалась им в свою пользу. По большому счету это было не голосование, а аукцион, где побеждает тот, кто предлагает большую сумму.

«Да, я покупала голоса, — неожиданно призналась Алсу на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». — Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Все участники всех сезонов покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое смс стоило денег. Я лично купила 40 смс, у меня два телефона. Кто-то мог себе позволить 1 смс, кто-то 20, кто-то 40. Мы попросили всех своих родственников проголосовать. Ты представляешь объем? С каждого телефона по 20».

Информацию, которая гуляла в Интернете о том, что многие смс за Микеллу приходили с каких-то номеров со схожим набором цифр, Алсу прокомментировать не смогла, сославшись на то, что не в состоянии контролировать всех людей, которым понравилось пение дочери.