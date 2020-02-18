«Собирают лайки»: Никита Пресняков признался, что снимки с женой заполонили его телефон

28-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков признался, что снимки с супругой заполонили его телефон. Столь своеобразным образом музыкант признался Алене Красновой в чувствах. Напомним, супруги узаконили свои отношения в конце июля 2017 года. С тех пор и Никита, и Алена стараются почаще радовать своих подписчиков совместными кадрами.

Сегодня же Пресняков признался: фотографий с Аленой в его телефоне стало так много, что они вытеснили все остальные тематические кадры. Как только Никита заглядывает в галерею, чтобы опубликовать что-то в социальных сетях, он осознает, что кроме его возлюбленной там практически никаких снимков нет.

В том, чтобы публиковать парные кадры, есть и своя «корысть», отметил он – моменты из совместной жизни собирают больше лайков.

«По статистике, именно они же тут собирают лайки, не так ли? В современном мире большинство людей ведь давно живет ради лайков и просмотров? А? Ага! Это же очень важно! Иначе расходуется шкала Ци и Дзэн, и мы перестаем существовать», — поиронизировал он.

Примечательно, но на последнем совместном снимке Преснякова отметок «нравится» собралось действительно больше, чем на одиночных сетах. Так, свое одобрение оставили более 13 тысяч пользователей. Одиночный же кадр с Никитой лайкнули 11 тысяч человек.