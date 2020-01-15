Никита Пресняков вместе с женой закупился деликатесами на балийском рынке

28-летний Никита Пресняков вместе с женой побывал на одном из балийских рынков. Об этом на личной страничке в Instagram рассказала возлюбленная солиста группы Multiverse. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса полакомился большими креветками во фритюре с лаймом, по достоинству оценив изыски местной кухни.

«Мы решили исследовать Бали. Взяли вот таких огромных креветок! Сейчас нам их приготовили и мы наслаждаемся видом!!» — добавила возлюбленная Никиты.

К слову, супруга музыканта пожаловалась на то, что во время отдыха она обгорела на солнце. У девушки покраснела кожа на плечах. Кроме того, Алена забыла нанести защитный крем на лицо, из-за чего у нее обгорел нос. Несмотря на эту неприятность, Краснова не скрывает своей радости относительно долгожданной поездки на Бали. По словам модели, она в полном восторге от путешествия.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, муж Елизаветы Боярской на Мальдивах полакомился червями во фритюре. Это блюдо для своего отца заказал сын Максима Матвеева — семилетний Андрей. И в этом, по словам актера, мальчику помогла его звездная мама. Возлюбленный Елизаветы подметил, что ему очень понравился этот необычный деликатес, добавив, что блюдо из червей было вкусным и экзотичным.