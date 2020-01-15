НОВОСТИ

Никита Пресняков вместе с женой закупился деликатесами на балийском рынке

28-летний внук Примадонны полакомился креветками, оценив изыски местной кухни.

Никита Пресняков вместе с женой закупился деликатесами на балийском рынке
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

28-летний Никита Пресняков вместе с женой побывал на одном из балийских рынков. Об этом на личной страничке в Instagram рассказала возлюбленная солиста группы Multiverse. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса полакомился большими креветками во фритюре с лаймом, по достоинству оценив изыски местной кухни.

«Мы решили исследовать Бали. Взяли вот таких огромных креветок! Сейчас нам их приготовили и мы наслаждаемся видом!!» — добавила возлюбленная Никиты.

К слову, супруга музыканта пожаловалась на то, что во время отдыха она обгорела на солнце. У девушки покраснела кожа на плечах. Кроме того, Алена забыла нанести защитный крем на лицо, из-за чего у нее обгорел нос. Несмотря на эту неприятность, Краснова не скрывает своей радости относительно долгожданной поездки на Бали. По словам модели, она в полном восторге от путешествия.

Модель Алена Краснова полакомилась креветками
Никита Пресняков с возлюбленной Аленой Красновой закупились деликатесами на Бали (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, муж Елизаветы Боярской на Мальдивах полакомился червями во фритюре. Это блюдо для своего отца заказал сын Максима Матвеева — семилетний Андрей. И в этом, по словам актера, мальчику помогла его звездная мама. Возлюбленный Елизаветы подметил, что ему очень понравился этот необычный деликатес, добавив, что блюдо из червей было вкусным и экзотичным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваАлла Пугачеваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никита Пресняков вместе с женой закупился деликатесами на балийском рынке
Интересно?
Поделись с друзьями: