«Теперь понимаю Цекало»: бывший муж Лолиты принял обет молчания после скандального развода

45-летний Дмитрий Иванов признался, что устал от слухов и грязи вокруг его персоны.

45-летний бывший супруг Лолиты Милявской принял обет молчания. Такое решение тренер по сквошу принял после того, как четыре месяца назад стал героем многочисленных информационных сводок.

На личной странице в Instagram Иванов заявил, что впредь не намерен больше давать никаких заявлений по поводу расставания с певицей. Он также подчеркнул, что очень устал бороться с непроверенной информацией. Отдельно Дмитрий подметил: сейчас он считает 10 лет совместной жизни с артисткой адом.

По его убеждению, разделом имущества и скандалом Лолита перечеркнула все счастливые годы.

«Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью, он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и всем, что с ним связано», — написал он.

Иванов поспешил поблагодарить Леру Кудрявцеву и Анфису Чехову за оказываемую ему поддержку. Он подчеркнул: знаменитости были к нему лояльны и корректны, несмотря на то, что Лолита является их близкой подругой. Обратился бывший супруг и к адвокату Милявской – Сергею Жорину. Звездного юриста Дмитрий обвинил во лжи и заявил, что тот зарабатывает деньги на знаменитости, при этом совмещая прибыль с пиаром.

«В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса», — подчеркнул он.

Напомним, о том, что Лолита приняла решение о расставании с Дмитрием Ивановым, стало известно в июле 2019 года. Изначально супруги объявили о распаде семьи мирно, но затем в прессу просочились многочисленные скандалы. Позже Дмитрия и вовсе обвиняли в том, что он женился на знаменитости ради израильского гражданства.