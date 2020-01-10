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Лолита выиграла первый суд у мужа Дмитрия Иванова

Исполнительница хочет признать брак с тренером по игре в сквош фиктивным.

Лолита выиграла первый суд у мужа Дмитрия Иванова
Лолита выиграла первый суд у мужа/http://globallookpress.com/

Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде. Напомним, что звезда требует признать их брак с Дмитрием Ивановым, пятым супругом, фиктивным.

Как отметил Жорин, Иванов в конце прошлого года подал жалобу в Басманный суд столицы. Он, что вполне естественно, не согласен, что их союз был фиктивным. Дело на днях было рассмотрено и жалоба отклонена. Сейчас материалы снова направлены в мировой суд.

«Мы будем продолжать доказывать фиктивность его союза с Лолитой», — сказал Сергей Жорин.

Отметим, что желание доказать о фиктивности отношений с мужем у Лолиты возникли вовсе не на пустом месте. Звезда российской эстрады нашла переписку Иванова с любовницей Ольгой Кулиевой. Причем мужчина общался с новой пассией через ноутбук, который когда-то получил в подарок от исполнительницы, сообщает «СтарХит».

Кстати, Иванов уже прислал запрос в коллегию адвокатов. Тренеру интересно узнать, откуда у Лолиты появилась на руках его личная переписка. Жорин добавил, что дело будет долгим. О мирном решении конфликта пока речи не идет.

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Лолита выиграла первый суд у мужа Дмитрия Иванова
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