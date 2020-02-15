«Опять у плиты стоять, борщи варить?»: Лолита пока не собирается замуж

По словам исполнительницы, ей еще нужно дать время, чтобы нагуляться.

Певица Лолита заявила во время концерта, который устроил телеканал «МУЗ-ТВ», что пока не собирается замуж. Как известно, не так давно в жизни исполнительницы появился любимый человек. Причем он оплатил ей отпуск в Израиле, потратив на любимую женщину 250 тысяч рублей. Звезда сейчас, напомним, находится в стадии развода со своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.

«Замуж — ни в коем случае! Опять у плиты стоять, борщи варить? Ну уж нет, дайте мне нагуляться!» Лолита

Как отметила звезда, на День всех влюблённых она получила в подарок от любимого мужчины кольцо с бриллиантом. Она сразу подчеркнула, что украшение не помолвочное. Звезда пожурила любимого. Кольцо оказалась не совсем по размеру. Мужчина пока еще не очень хорошо знает свою ненаглядную. В ответ, по словам исполнительницы, она ничего не дарила. Ее новый любовник самодостаточный, поэтому, как она заявила, ему хватит и одеколона.

Отметим, что новый возлюбленный Лолиты — некий таинственный бизнесмен, которого она пока не представляет широкой публике, сообщает «Комсомольская правда».