Игорь Крутой не хотел бы для детей и внуков карьеры артистов

65-летний композитор Игорь Крутой не хотел бы, чтобы его дети и внуки стали артистами. В этом пианист признался в откровенном разговоре с журналистами. Несмотря на то, что сам он выступает на сцене много лет и сумел заслужить звание народного артиста России, Крутой не видит своих родственников на сцене. Он пояснил, что в профессии достаточно много сложностей. Однако, вопреки его желанию, четырехлетняя внучка Деми уже успела стать звездой шоу-бизнеса.

В разговоре со «СтарХит» Игорь подметил, что видит у маленькой девочки некие способности, которые в перспективе помогли бы ей стать большой артисткой. Уже сейчас Деми демонстрирует неплохие вокальные данные, а также природную пластику, которая позволила бы ей талантливо танцевать.

Крутой подчеркнул – есть вероятность, что когда внучка подрастет, он отдаст ее в творческую школу. Сейчас же он об этом пока не думает, предпочитая лично подыгрывать девочке на фортепиано.

Так, на днях продюсер опубликовал очередное трогательное видео с малышкой. На нем Деми сама учится играть на музыкальном инструменте: девочка бодро перебирает пальцами по клавишам, издавая громкие звуки. После этого малышка поспешила передать привет подписчикам дедушки.