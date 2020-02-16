«Оцепенел от ужаса»: Крутой вспомнил, как в детстве впервые испугался за маму

На личной страничке микроблога Игорь Крутой поздравил свою маму с днем рождения. Еще 15 февраля Светлане Семеновне исполнилось 86 лет. Говоря о семье и близких, народный артист России поделился одним из самых ярких воспоминаний давно минувших лет.

По словам композитора, его самый первый детский страх был связан именно с мамой. Утром, когда Светлана Семеновна везла сынишку в лагерь, направляясь через сосновый лес, у нее закололо сердце. Будучи ребенком, Игорь понял всю серьезность ситуации. Крутой подметил, что тогда у него мелькнула тревожная мысль, что он больше не увидит маму.

«Я оцепенел от ужаса», — подметил композитор, рассказав, какие эмоции он ощутил в тот день, испугавшись за самого близкого и дорогого ему человека.

Однако, к счастью, все обошлось. Игорь Яковлевич уточнил, что и сейчас в свои 86 лет Светлана Семеновна живет активной и полноценной жизнью, не нуждаясь в помощниках и опеке окружающих. Женщина любит путешествовать, заверяя близких в том, что вторая половина ее жизни проходит намного интересней, нежели первая.

По словам Крутого, у его мамы огромное любящее сердце. Она как и прежде заботиться о детях, внуках и правнуках. После смерти мужа — Якова Александровича, женщина не захотела связывать свою судьбу с другим мужчиной. Последние сорок лет Светлана Семеновна одна.