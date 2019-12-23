«Умора!»: 65-летний Крутой оценил снимки Киркорова в образе султана

Поп-король сцены задействован в съемках новогодней сказки вместе с певицей Жасмин, Екатериной Климовой, Николаем Басковым и другими артистами.

Филипп Киркоров на личной страничке в Instagram опубликовал свежие кадры со съемочной площадки новогодней сказки «1001 ночь». В постановке поп-король сцены задействован в одной из главных ролей — он играет султана. Вместе с экс-супругом Примадонны отечественного шоу-бизнеса снимаются и другие именитые артисты, среди которых Николай Басков, Екатерина Климова, Александр Малинин, Дима Билан, Лолита Милявская, Валерия, Денис Клявер, певица Жасмин и многие другие.

Бывшая супурга Гелы Месхи предстанет перед телезрителями в новогоднюю ночь в образе Шахерезады, а Николай Басков — джинна.

«1000 и одну ночь рассказывала мне Шахерезада сказки… Услышать их, увидеть мой дворец, мой гарем сможете в Новогоднюю ночь на канале НТВ. Ох, нелегкая это работа — быть султаном всего шоу-бизнеса», — отметил Киркоров.

Под впечатлением от новой роли поп-короля сцены осталась актриса из фильма «Девчата» Светлана Дружинина, музыкальный продюсер Яна Рудковская, певица Слава, Катя Гусева и Игорь Крутой.