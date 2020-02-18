«На улицу не выгонишь»: Миро уличила Бородину в отсутствии родительской любви к старшей дочери

Скандальная блогер Лена Миро уличила телеведущую Ксению Бородину в отсутствии родительской любви к старшей дочери Марусе. Спикер обратила внимание на снимок знаменитости с букетами, на котором Бородина, по словам Миро, вырезала из кадра старшую наследницу.

Лена заявила, что Ксюша на интуитивном уровне пытается «выжить Маро из семьи», поскольку девочка родилась от бывшего мужчины Бородиной, в то время как маленькая Тея – плод любви Ксюши с Курбаном Омаровым.

В качестве аргумента «за» свою теорию Миро привела анализ Instagrama телеведущей. Блогер заявила, что младшенькая Тея в нем – постоянный гость, старшая Маро же появляется редко и по необходимости. Виной тому, считает спикер, нынешний супруг Курбан: он якобы оказывает на супругу психологическое давление.

«Младшую девочку Бородина любит громко, явно, по зову души, а старшую, может, и любит, но больше из чувства долга. На улицу же не выгонишь, раз родилась: одену, обую, накормлю и даже поговорю с тобой иногда, но вот лицо мое будет светиться гордостью, нежностью и умилением только при взгляде на младшенькую», — заявила она.

Отметим, что не все фолловеры четы Бородиных-Омаровых разделяют позицию блогера. Некоторые в комментариях отмечают, что семья ведущей выглядит очень счастливой. «Любви и счастья всем членам вашего большого братства», — пишут они.