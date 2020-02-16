«Гуляй шальная»: Бородина в венецианской маске покаталась на гондоле 

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым отдыхает в Италии. На личной страничке в Instagram знаменитость не перестает делится свежими фотоотчётами своей поездки. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспользовавшись случаем покаталась на гондоле, расположившись на мягком парчовом кресле с подушками. Кроме того, девушка устроили импровизированную фотосессию.

В кадре знаменитость позировала в венецианской маске, облегающих джинсах по фигуре, заправленных в сапоги и водолазке. Примечательно, что в поездку супруги отправились без детей: десятилетней Маруси и четырехлетней Теоны.

«Гуляй шальная», — лаконично отметила Боярская, вспомнив строчку из песни Ирины Аллегровой.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал внешность ведущей проекта «Дом-2». Историк моды уточнил, что Ксения обладает миловидным лицом. Кроме того, девушка умело пользуется макияжем, удачно подчеркивая темные глаза и смуглую кожу.

Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что возлюбленной бизнесмена идеально подходят яркие оттенки помады. Ксения, как считает Васильев, не просто красивая, но и фотогеничная женщина, которая знает себе цену.