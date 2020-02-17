«Хотела быть похожей на тебя»: Бородина привела дочерей на вечеринку к их прабабушке

36-летняя Ксения Бородина поздравила свою бабушку с днем рождения. 17 февраля родственнице телеведущей исполнилось 83 года. На вечеринку в честь именинницы супруга бизнесмена Курбана Омарова привела дочерей: десятилетнюю Марусю и четырехлетнюю Теону.

Примечательно, что звездная мама купила для девочек одинаковые детские платья с принтом. На личной страничке в Instagram телеведущая опубликовала отчетный снимок с торжества, запечатлев на фото четыре поколения женщин своей семьи. Перед объективом фотокамеры Ксения позировала с мамой, бабушкой и дочерьми.

Бородина поздравила прабабушку Маруси и Теоны с 83-летием, подметив, что дала бы виновнице торжества не больше 65 лет, настолько хорошо, как считает светская львица, выглядит ее родственница.

По словам Ксении, она всегда хотела быть похожа на свою бабушку, которая отличалась своим мягким характером. Всегда была и остается не только добрым, но и очень чувствительным человеком. Супруга Курбана Омарова уточнила, что именно бабушка верила во все начинания своей внучки, поддерживала в самые трудные минуты и никогда не ругала.