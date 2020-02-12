Самойлова продемонстрировала фигуру в бикини на последнем сроке беременности

Оксана Самойлова в прошлом году неожиданно объявила о четвертой беременности. Девушка сразу призналась, что для нее самой эта новость стала шоком. По ее словам, они планировали еще одного ребенка, но не так скоро, как получилось. Как известно, у модели и ее мужа Джигана подрастают трое дочерей: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя. Поклонники надеются, что на этот раз у пары родится мальчик.

Ранее Самойлова предпочитала рожать в России, но на этот раз ее муж настоял на поездке в Майами. Вот уже несколько месяцев супруги находятся на солнечном побережье, где готовятся к пополнению в семье. Модель не скрывает, что на этот раз у нее достаточно маленький живот. Ей стало тяжело передвигаться только на девятом месяце беременности. Накануне Оксана устроила фотосессию в купальнике вместе с мужем.

Девушка предстала в черном мини-бикини. Она продемонстрировала аккуратный живот. Вместе с ней на пляже позировал и Джиган, который похвастался подтянутым торсом без футболки. «38 недель сейчас», — призналась многодетная мама. Ранее она пообещала, что родит в феврале. По всей видимости, день x настанет в ближайшие дни.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Самойлова. Многие стали пытаться угадать предположительную дату родов. Многие уверены, что малыш появится на свет в ближайшую неделю. Отметим, что Оксана не запрещает своему мужа ходить по клубам и развлекаться, так как сама она пока ведет не столь активный образ жизни, как обычно.