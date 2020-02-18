«Оторвалась на полную»: Брежнева станцевала под хит Меладзе и песню «Блестящих»

Еще 3 февраля Вера Брежнева отпраздновала свой день рождения. Экс-солистке группы «ВИА Гра» исполнилось 38 лет. Это событие возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе отметила в кругу самых близких, устроив каникулы на горнолыжном курорте в Италии. В поездку супруги взяли с собой и младшую дочь Веры — десятилетнюю Сару. Примечательно, что старшая дочка поп-исполнительницы — 18-летняя Соня — из-за учебы не смогла составить звездной маме компанию.

К слову, экс-солистка группы «ВИА Гра» решила организовать вечеринку, но уже для близких друзей. На этот раз певица выступала в качестве диджея. Вера сама подобрала плей-лист с любимыми композициями, станцевав под хит Валерия Меладзе «Красиво». На танцполе также звучала песня группы «Блестящие» — «А я все летала».

По словам певицы, жизнь быстротечна и в этом бурном потоке очень важно успеть получить удовольствие от всего происходящего вокруг. Знаменитость уточнила, что после своего дня рождения, приступив к работе, она решила повеселиться в узком кругу коллектива, организовав «маленькую пати».

«DJ VERA оторвалась на полную! Здесь лишь фрагменты. Все остальное осталось в нашей памяти», — добавила певица.

В одном из недавних интервью Вера Брежнева уточнила, что дома она не походит к плите. Иногда для семьи готовит муж экс-солистки группы «ВИА Гра» Константин Меладзе. Он балует возлюбленную блюдами национальной грузинской кухни. Домашнее хозяйство вместо певицы ведет ее помощница.