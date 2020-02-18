Заплаканная Асмус с припухшим лицом позировала для селфи в гримерной

31-летняя Кристина Асмус поделилась на личной страничке в Instagram свежим селфи. В кадре знаменитость предстала с заплаканным лицом и припухшими от слез глазами. В этот же момент возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова ела зеленое яблоко. Как выяснилось, в сценическом костюме актриса отрабатывала эмоции для одной из ролей. Именно для этого Асмус заставила себя заплакать на камеру.

В недавнем интервью актриса призналась, что если раньше она в буквальном смысле «кидалась» практически на все предложения: активно снималась в кино, принимала участие в рекламных компаниях, охватывала телевидение, не забывая при этом о театре, — то сейчас, с появлением в ее жизни семьи и ребенка, она стала более избирательно относиться к новым проектам. Вместе с Гариком Харламовым знаменитость воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. Малышка занимается гимнастикой и учится в подготовительном классе.

Уже после спектакля в своей гримерной Асмус позировала с улыбкой на лице. Супруга шоумена воспользовалась случаем для того, чтобы поблагодарить поклонников.

«Так квест… попробую снять себя и с цветами и поблагодарить ярославского зрителя», — отметила Кристина.

Вместе со своими коллегами супруга Гарика Харламова приехала с гастролями в Ярославль. Позже на личной страничке микроблога актриса поделилась отчетными снимками, запечатлев свои импровизированные репетиции в гримерной, благодаря которым ей удается добиться на сцене нужной эмоции.