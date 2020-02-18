Сестринские объятия: Никита Малинин навестил 19-летнюю Устинью в Мюнхене

38-летний Никита Малинин навестил младшую сестренку Устинью за границей. Ни для кого не секрет, что народный артист России Александр Малинин вместе со своей женой Эммой обосновался в Германии. Время от времени супруги наведываются в Москву. Из-за частых гастролей эстрадный исполнитель ездит по разным городам, однако семья музыканта большую часть времени проводит в Мюнхене.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певец и его возлюбленная отпраздновали тридцатилетние совместной жизни. Произнося тост на вечеринке в честь этого события, Александр Николаевич признался жене в любви, заявив, что без нее он чувствовал бы себя одиноким. По словам музыканта, познакомившись с Эммой, он понял, что такое настоящая любовь. Малинин уточнил, что именно в браке с нынешней избранницей ему довелось по-настоящему почувствовать отцовство. Когда на свет появился его первенец Никита от экс-возлюбленной Инной Курочкиной, сам певец был еще молод.

Мачеха Никиты с легкостью приняла пасынка в семью. К старшему сыну своего мужа Эмма всегда относилась, как к собственному ребенку. Юноша проникся симпатией к младшей сестренке Устинье, когда та была еще крохой. Певец до сих пор опекает дочку отца.

Устинья провела со старшим братом уикенд. Девушка окутала Никиту заботой и вниманием. Из-за нечастых встреч им было о чем поговорить. Дочка Александра Малинина то и дело обнимала пасынка своей мамы, и целовала в щеку, демонстрируя сестринскую любовь и привязанность.