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По-молодежному: Устинья Малинина отправилась на прогулку в кедах и шубе

Юная певица провела уикенд вместе с семьей.

По-молодежному: Устинья Малинина отправилась на прогулку в кедах и шубе
Никита Малинин и его сестра Устинья на прогулке в Мюнхене (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

19-летняя дочка Александра Малинина, как и ее отец, увлекается музыкой. Юная певица берет уроки по вокалу, утверждая, что она всегда хотела радовать родителей своими достижениями, прилежной учебой и ответственным отношением к делу.

По словам наследницы народного артиста России, они с братом Фролом с самого детства понимали, как им повезло с семьей. Устинья не скрывает своей благодарности близким за то, что они сделали все от себя зависящее для того, чтобы их дети смогли самореализовываться, путешествовать, познавать мир, открывая для себя новые горизонты.

Дочка певица Александра Малинина - Устинья Малинина
Устинья Малинина провела уикенд с семьей. Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official

По словам девушки, ей нравится проводить время с мамой и папой, которые идут в ногу со временем, ни в чем не отставая от молодежи. Устинья подметила, что ей всегда есть о чем поговорить с родителями. В их компании она чувствует себя комфортно и спокойно. Кроме того, наследница Александра Николаевича очень привязана к своему старшему брату по отцу — 38-летнему Никите Малинину.

Певец Александр Малинин с детьми
Устинья Малинина отправилась на прогулку в шубке и кедах. Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina

Для прогулки по Мюнхену дочка 57-летней Эммы Малининой выбрала черные брюки, простые кеды на шнуровке и шубу. Образ девушки дополнила крокодиловая сумочка-клатч насыщенного зеленого оттенка.

Примечательно, что мама Устиньи отдала предпочтение той же обуви, что и ее дочка. Возлюбленная музыканта примерила кеды с оранжевой шнуровкой, однако вместо шубы она выбрала куртку.

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