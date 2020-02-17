«Больше не будем ходить»: Мартиросян и Галустян пошутили про ресторан Светлакова

Хотя звезды признались, что вкусно там поели.

Вечером 17 февраля юмористы Гарик Мартиросян и Михаил Галустян поели в ресторане своего друга Сергея Светлакова в Москве. Мужчинам понравился ужин, но похвалить коллегу за отличную кухню они решили оригинально: записав видео от лица недовольных посетителей. Артисты сыграли на камеру армян из анекдотов.

«Сереж, у тебя люля нет», — сказал Галустян с фирменным акцентом. «Больше не будем ходить», — закончил Мартиросян, хотя потом вышел из образа и признался, что вкусно поел, поблагодарив Светлакова.

Уточним, что последний имеет долю в сети ресторанов восточной кухни и активно участвует в раскрутке этих заведений. Они, по признанию Сергея, не всегда приносят хороших доход, но он не унывает, «держится на плаву».

Кстати, на сайте обозначенного ресторана в меню имеется блюдо люля-кебаб. Странно, что артисты его не нашли.