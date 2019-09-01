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Светлаков объяснил, почему его ресторан не приносит солидного дохода

По словам юмориста, люди в последнее время стали серьезно экономить.

Светлаков объяснил, почему его ресторан не приносит солидного дохода
Сергей Светлаков рассказал о своем ресторане/globallookpress.com

Известный юморист и продюсер канала СТС Сергей Светлаков, который несколько лет назад открыл в Екатеринбурге, своем родном городе, ресторан посетовал, что в последнее время он перестал ему приносить солидный доход. При этом телеведущий не видит в этом ничего страшного.

Сергей Светлаков. Фото
Светлаков рассказал о своем ресторане в Екатеринбурге/globallookpress.com

По словам Светлакова, летом все рестораны в уральской столице испытывают недостаток клиентов. Всему виной сезонность. Многие жители просто уезжают из города. Кроме того, как считает Светлаков, одной из причин уменьшения прибыли стало то, что люди стали экономить на посещении увеселительных заведений.

«Ресторан сейчас — это больше формат выходного дня. Если четыре-пять лет назад людей в течение рабочей недели становилось больше, сейчас уже не так. Но мы нормально держимся на плаву, и мы ждем нового сезона — с осени до зимы у нас все будет замечательно, я уверен», — заметил юморист.

Как сказал Сергей Светлаков, он никогда не рассчитывал много зарабатывать на ресторанном бизнесе. У него хватает других прибыльных проектов. Для него открытие ресторана в родном городе – это скорее все же хобби. На данную выручку до пенсии он никогда жить не планировал. Как сказал телеведущий, уральский житель избалован большим количеством ресторанов в городе, поэтому все время его команде приходится придумывать что-то новое, чтобы привлечь новых клиентов, сообщает портал Е1.

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Екатеринбургканал СТССергей Светлаков

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Светлаков объяснил, почему его ресторан не приносит солидного дохода
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